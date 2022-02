Grupo GR anuncia novas vagas no Nordeste

Está em busca de uma oportunidade? O Grupo GR,r eferência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica, anunciou recentemente novas vagas no Nordeste.

Com chances para os cargos de vigilante e inspetor de segurança nos estados do Ceará e Maranhão, a empresa busca pessoas comprometidas e proativas, preparadas para atender às demandas das vagas. Segundo a companhia, os contratados para ambas funções sserão responsáveis por zelar pela segurança dos cliente e patrimônio, realizar rondas pelo perímetro com o veículo da empresa, transmitir e cumprir as ordens e normas de procedimentos do local de trabalho e controlar o fluxo de entrada e saída de pessoal, visitantes e automóveis, bem como verificar sistematicamente o estado de equipamentos (Material Carga e Material controlado).

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa investe em qualificação e desenvolvimento, tratando todos com zelo e respeito, desde o primeiro contato com a marca. Ainda, o Grupo GR valoriza um mercado de trabalho diverso, com oportunidades iguais para todos, inclusive com vagas para Pessoas com Deficiência e para o Programa Jovem Aprendiz.

Nesse sentido, a empresa busca atrair os talentos no mercado que se identifiquem com a suamissão: “Proporcionar tranquilidade aos nossos clientes por meio da excelência em Segurança e Serviços.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis deverão acessar a página da empresa no LinkedIn ou, ainda, cadastrar o currículo no site do grupo, por meio da sessão “Trabalhe Conosco”.

É importante notar que o Grupo GR não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, o que significa que a candidatura pode ser realizada somente on-line, sem custos para participação nos processos seletivos.