Grupo Pardini abre vagas de emprego; veja funções e localidades

O Grupo Pardini, referência no setor de medicina diagnóstica no Brasil, abre vagas de emprego em vários Estados do país. As oportunidades estão disponíveis para profissionais especializados em saúde, atendentes e serviços gerais. Veja as chances disponíveis para ocupação e como se inscrever!

Grupo Pardini abre oportunidades de emprego em vários Estados do Brasil

O Grupo Pardini, referência no setor de medicina diagnóstica no Brasil, atua no segmento há mais de cinquenta anos e, atualmente, é considerado um dos mais modernos e maiores centros de medicina.

Algumas funções são exclusivamente voltadas à candidatura de profissionais PCD. Acompanhe as vagas oferecidas pelo Grupo:

Técnico do Laboratório (Genética);

Secretaria Executiva;

Atendentes (exclusivamente para PCD);

Especialista Laboratorial Anatomia;

Auxiliar de Produção (exclusivamente para PCD);

Atendente de Negócios (áreas comerciais);

Atendentes Comerciais;

Colhedor a Domicílio;

Analista de Sistemas (Pleno);

Suporte de Produção;

Colhedor;

Enfermeiro (Júnior);

Atendentes;

Suporte Administrativo (exclusivamente para PCD);

Auxiliar de Serviços Gerais;

Coordenador de Atendimento;

Estagiários em Psicologia;

Estagiário em Engenharia Elétrica (Planejamento e Manutenção);

Suporte Administrativo;

Técnico Histológico;

Estagiário em Tecnologia da Informação.

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações oferecidas pelo Grupo Pardini, os profissionais devem atender a todos os requisitos exigidos, que podem alterar conforme a vaga e área desejada. Para se candidatar, basta acessar o site de inscrições e preencher a ficha cadastral atentamente, inserindo todos os campos obrigatórios.

Além da remuneração compatível aos cargos, a companhia oferece aos novos contratados um pacote de benefícios, que incluem restaurante interno, seguro de vida, plano médico, participação de lucros e plano odontológico.

