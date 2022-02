Grupo Pardini abre vagas de emprego; veja funções

O Grupo Pardini, possui grande reconhecimento na área de medicina diagnóstica no país, e está oferecendo novas vagas de emprego para diversos estados. Veja as posições que estão sendo ofertadas e mais informações sobre como se candidatar!

Grupo Pardini anuncia novas vagas de emprego em vários estados brasileiros

O Grupo Pardini está oferecendo novas vagas de emprego para diversos estados brasileiros. Atuando há mais de quarenta anos no mesmo segmento, a companhia conta com um moderno centro de medicina, considerado uma referência no país.

A empresa compactua com a inclusão e a diversidade, disponibilizando vagas exclusivas para candidatos PCD, negros, mulheres e LGBTQIA +.

Confira algumas funções ofertadas pelo Grupo:

Auxiliares de Sala de Exames;

Auxiliares de Produção para Área Técnica;

Coordenadores de Atendimento;

Atendentes;

Analistas de Qualidade;

Técnicos Histológico;

Analistas de Qualidade;

Estagiários em TI;

Analistas de Infraestrutura Pleno;

Colhedores;

Enfermeiros;

Suporte Administrativo (exclusivo para PCD);

Auxiliares de Serviços Gerais;

Coordenadores de Atendimento;

Atendentes;

Estagiários de Psicologia;

Técnicos Administrativo;

Suportes de Produção;

Técnicos de Laboratório (Genética);

Secretária Executiva;

Atendentes de Negócios (Áreas Comerciais);

Atendentes Comercial;

Colhedores a Domicilio;

Analistas de Sistemas Pleno;

Suportes de Produção.

Veja também: Vigor Alimentos abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

Como se inscrever

Para ocupar uma das posições ofertadas pelo Grupo Pardini, os interessados devem acessar o site de participação e efetuar o cadastro do currículo profissional na vaga pretendida.

Além de salários compatíveis, a empresa disponibiliza uma série de proventos, que podem incluir plano médico, assistência odontológica, auxílio fretado, auxílio creche, café da manhã, consignado, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, participação de resultados, vale alimentação e seguro de vida.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!