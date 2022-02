GTFoods abre vagas de emprego; veja cargos

A GTFoods, um dos maiores grupos corporativos do país, divulgou mais de 30 vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em diferentes áreas de atuações. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

GTFoods anuncia mais de 30 oportunidades de emprego

Foram anunciadas mais de 30 oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores especializados em diferentes funções em todo Brasil. Além da remuneração, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, convênio com empresas parceiras, vale alimentação, vale transporte e auxílio farmácia. Veja os cargos ofertados:

Supervisor de Produção Sala de Cortes – Paraná;

Assistente Financeiro (Contas a Pagar) – Maringá;

Assistente Administrativo Contas a Receber – Maringá;

Analista de Gestão e Planejamento – todo Brasil;

Mecânico de Manutenção Paraíso do Norte PR – Paraná;

Estagiário Laboratório de Microbiologia – Paraná;

Mecânico de Caminhão I – Indianópolis;

Analista Sistemas TI – Paraná;

Analista de Logística Internacional – Maringá;

Líder de Manutenção Recria de Matrizes – Paraná;

Técnico de Segurança no Trabalho – Paraná;

Operador de Caldeira I – Indianópolis;

Assistente Administrativo – Paraná;

Técnico de Suporte TI – Paraná;

Analista DHO – Paraná;

Técnico de Segurança do Trabalho (Obra) – Maringá;

Supervisor de Rebobinagem – Paraná;

Técnico em Automação – Paraná;

Coordenador de RH (Desenvolvimento Humano Organizacional) – Maringá;

Entre outras.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas no grupo GTFoods, os candidatos devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes a vaga desejada e cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários.

