Guarda Municipal é sequestrado e encontrado morto em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia



O corpo de um Guarda Municipal foi encontrado, na manhã deste sábado (5), com marcas de disparos de arma de fogo na Avenida 29 de Março, bairro Nova Brasília. De acordo com informações da Polícia Civil, Thiago Duarte Banhara foi sequestrado na sexta (4) quando estava em um bar de Vila de Abrantes, localizado no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

As primeiras informações são de quem homens invadiram o estabelecimento, deu um ‘mata leão’ no agente e o transportou no veículo da vítima. A namorada de Thiago registrou o caso no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Em nota, a Prefeitura de Salvador, através da Guarda Civil Municipal (GCM), lamentou o falecimento do agente, que estava há mais de 13 anos na instituição.

Ainda segundo a Guarda Municipal, Thiago, atualmente, desenvolvia atividades no Grupo Especial de Motocicletas (GEM). “A GCM repudia este caso de violência e se solidariza com todos os colegas de farda, amigos e familiares, e acompanhará de perto as investigações para elucidação do fato”, disse a corporação.

O corpo do guarda municipal foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.