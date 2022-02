Guardador de carro foi morto em Itapuã após discussão por causa de boné, dizem testemunhas

A briga que causou a morte do guardador de carro, no bairro de Itapuã, em Salvador, na segunda-feira (14), começou após a vítima ter acusado o suspeito de ter roubado seu boné.

Segundo testemunhas informaram à TV Bahia, os dois homens iniciaram uma discussão por causa do acessório. O suspeito foi identificado como Roberto Silva de Jesus, tem 21 anos, era de Feira de Santana, e antes de ser levado à delegacia, foi atendido em uma unidade saúde, uma vez que tinha um ferimento no pescoço.

Ainda de acordo com as testemunhas, Elinaldo primeiro feriu Roberto com um golpe de canivete e Roberto prometeu voltar. Ele voltou com um pedaço de pau e facas e agrediu o guardador.