Guga Meyra, DJ Pedro Chamusca e DH8 agitam sábado de carnaval no São Joaquim

Foto: Divulgação

No próximo sábado, dia 26 de fevereiro, a nova geração da música baiana vai carnavalizar em grande estilo. Estamos falando do evento “Leva o Trio”, que reúne Guga Meyra, Dj Pedro Chamusca e DH8. O objetivo da festa é remontar a folia típica do circuito Barra-Ondina. O show será realizado no Pátio São Joaquim.



Quando? 26 de fevereiro, 15h.

Onde? Pátio São Joaquim

Ingressos? 1º Lote – R$80,00 / 2º Lote – R$100,00 / 3º Lote – R$120,00 // Vendas: Sympla

Mais informações: Telefone: 71 99296-5816

