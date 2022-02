Guilherme escorraça a mãe após descoberta brutal em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’; entenda

Nos próximos capítulos de “Quanto Mais Vida, Melhor”, Guilherme (Mateus Solano) descontará toda a raiva da mãe após descobrir que ela fez um teste de DNA em Tigrão (Matheus Abreu), sem o consentimento de todos os envolvidos. As informações são do site “.”.

Celina (Ana Lucia Torre) estará disposta a tudo para separar seu filho de Rose (Bárbara Colen) e fará um teste de DNA após desconfiar que Tigrão não é seu neto de verdade. Após receber o resultado negativo, ela acabará com farsa da gravidez de sua nora.

Foto: Reprodução/TV Globo

Guilherme ficará sem chão após descobrir que Neném (Vladmir Brichta) é o verdadeiro pai de seu filho e Rose deixará a mansão logo após contar toda a verdade para o médico. Apesar do baque, ele fará de tudo para que Tigrão não descubra quem é seu verdadeiro pai e a relação dos dois permaneça como está.

Após a revelação, o protagonista se revoltará com sua mãe por mais uma vez ter se metido em sua vida e escorraçará a vilã. Ela dirá que fez tudo porque Rose estava interessada no dinheiro da família, mas ele não engolirá essa história e chamará de egoísta.

Após uma calorosa discussão ele expulsará a mãe da mansão, que será abrigada no quartinho de empregada de Deusa (Evelyn Castro) que terá ouvido toda a discussão entre os dois. De início a vilã não aceitará ajuda, mas após enfrentar um forte temporal, aparecerá toda molhada no quarto da funcionária.



