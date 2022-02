Gustavo Marsengo, do ‘BBB 22’, fez sucesso como modelo antes de ser advogado

Já confinado com outros participantes no “BBB 22”, depois de alguns dias na Casa de Vidro, Gustavo Marsengo já chamou atenção da dermatologista Laís – que elogiou a beleza do curitibano de 31 anos. Há quem aposte que os dois vão até formar um casal na casa. Fora do jogo, ele também já fez sucesso por causa da boa pinta.

Com quase 2 metros de altura, Gustavo teve uma bem-sucedida carreira como modelo, principalmente na região Sul do país. Ele posou para catálogos de moda e protagonizou campanhas publicitárias. Com o dinheiro ganho com fotos e propagandas, pagou a faculdade de Direito. Depois de formado, ele trabalhou num escritório de advocacia de Curitiba e era como advogado que pagava as contas antes de entrar no “BBB 22”.