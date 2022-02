Harmonia do Samba fará show no Centro de Convenções no domingo (13)

A banda Harmonia do Samba anunciou neste sábado (5) um show no Centro de Convenções no próximo domingo (13). A apresentação será o lançamento do show #SambaEmHarmonia em Salvador.

Durante a pandemia, o projeto foi lançado no YouTube e agora será apresentado de maneira presencial. Serão 4 horas de apresentação.

Informações sobre a venda dos ingressos serão divulgadas em breve. Haverá a possibilidade de trocar a entrada da ‘Melhor Segunda Feira do Mundo’ por esse show.

Serviço

O que: #SambaEmHarmonia

Quando: 13 de fevereiro

Onde: Centro de Conveções

Quem: Harmonia do Samba