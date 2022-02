He-man? Marcos Mion levanta 120kg em exercício e impressiona

Que Marcos Mion dedica parte do seu tempo para cuidar do corpo, não é lá tão novidade. Basta ver o shape do apresentador, de 42 anos.

Mesmo assim, chamou atenção daqueles que o acompanham registros do seu treino. Fortão, Mion levantou nada mais nada menos do 120 quilos – sem contar o peso da barra usada para pendurar as anilhas.