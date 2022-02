Herbarium abre vagas de emprego; veja funções e regiões

A Herbarium, líder e referência em Fitoterápicos no Brasil, está com mais de 30 vagas de emprego abertas para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Acompanhe todas as informações e como se inscrever!

Herbarium anuncia NOVAS oportunidades de emprego

Foram divulgadas mais de 30 vagas de empregos abertas para contratação de colaboradores de diversas funções em todo o Brasil. Veja os cargos ofertados e suas localidades:

Supervisor de Atendimento de Csc- Colombo;

Analista de Planejamento de Operações S&Op – Colombo;

Técnico de Laboratório – Paraná;

Estagiário de Direito – Paraná;

Representante Farmacêutico – Uberaba;

Estagiário de Estatística – Paraná;

Analista de Marketing e Mídia Performance – Colombo;

Coordenador de Garantia da Qualidade – Paraná;

Representante Farmacêutico – Araçatuba;

Analista da Qualidade Documentação (Temporário) – Colombo;

Pesquisador Farmacotécnica – Colombo;

Assistente Recursos Humanos Temporária – Paraná;

Coordenador de Processos e Performance – Colombo;

Gerente de Produtos Linha Médica – Rio de Janeiro;

Gerente Distrital de Propaganda Médica – Rio de Janeiro;

Técnico de Laboratório – Paraná;

Coordenador de Projetos – Colombo;

Representante Farmacêutico – Ribeirão Preto;

Analista de Assuntos Regulatórios – Colombo;

Especialista de Pesquisa Clínica – Colombo;

Entre outros.

Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como vale alimentação, vale transporte, participação nos resultados, refeitório, seguro de vida, convênio com empresas, desconto em determinados produtos, ginástica, auxílio com estacionamento, consignado, plano de saúde e auxílio academia.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das chances ofertadas na Herbarium, é necessário acessar o link de inscrição, ler atentamente todos os requisitos informados pela companhia e anexar o currículo com todos os dados atualizados.

