Herpes no BBB: saiba o que é, o que causa e como tratar doença

As festas do ‘BBB 22’ têm sido marcada por beijos entre os brothers e muita curtição envolvida. Acontece que, nesta semana, Eliezer, participante do reality, apareceu com uma ferida nos lábios, que chamou a atenção da web para uma doença infecciosa e transmissível: a herpes. Mas você sabe o que é, o que causa e como tratar essa doença?

A herpes simplex 1 (HSV) é uma infecção causada por um vírus, e, apresenta como sintomas o formigamento dos lábios (inicialmente) e segue com coceira, aparecimento de bolhas e a formação de feridas a partir das bolhas. Transmitido por gotículas de saliva, beijo, objetos contaminados levados à boca, é bastante comum o contato do HSV com bebês e crianças.

Quando o vírus invade o corpo, ele se instala em terminações nervosas, especialmente nos gânglios. A partir do momento que as defesas do indivíduo estão enfraquecidas, em decorrência de estresse, exposição ao sol excessiva ou baixa de imunidade por gripes, por exemplo, o ataque acontece e a herpes simplex alcança a camada mais superficial da pele, deixando uma ferida. O desaparecimento da doença está relacionado à imunidade, e, seu ciclo costuma durar de 5 a 12 dias.