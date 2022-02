História Contemporânea: análise de questão segunda fase

História Contemporânea: análise de questão

A história contemporânea é um dos períodos que compõe a história da humanidade. O período se inicia com a Revolução Industrial (ou com a Revolução Francesa, segundo alguns historiadores) e se prolonga até os dias de hoje.

O período e seus acontecimentos são amplamente abordados por questões de história de vestibulares e da prova do ENEM.

Assim, para que você se prepare melhor para a sua prova, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de segunda fase sobre um tópico da história contemporânea. Vamos conferir.

Análise de questão: história contemporânea

(Unicamp – 2014) “o desencanto com a Nova República era provocado principalmente pelo fracasso dos vários planos econômicos que não conseguiram domar o dragão da inflação. Depois do breve sucesso do Plano Cruzado, de 1986, a arrancada dos preços disparou, esmagando o poder de compra dos brasileiros, especialmente dos mais pobres.”

(Marly Motta, “Rumo ao planalto”. Disponível em http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/especial-nova-republicarumo- aoplanalto. Acessado em 09/08/2013.)

A) Explique o que é inflação.

B) Quais os efeitos do congelamento de preços, base do Plano Cruzado, para a economia brasileira do período?

Análise: questão de vestibular

A questão mencionada foi abordada pelo vestibular da Unicamp no ano de 2014. Os candidatos deveriam dissertar sobre a inflação e a presença da mesma no Governo de José Sarney. Vamos conferir, a seguir, uma possível resposta para os dois itens (A e B).

a) O termo “inflação” se refere ao aumento dos preços de produtos. Ela pode ser ocasionada por desequilíbrios econômicos variados, sendo um deles é a elevação do consumo sem que ocorra o aumento proporcional na produção. Ainda, podemos dizer também que fatores como a atuação de oligopólios com formação de cartel e elevado protecionismo contra produtos importados podem interferir na elevação dos preços.

b) No ano de 1986, com a retomada da democracia no país e o início da Nova República durante o governo do presidente José Sarney, o Plano Cruzado foi criado e implantado com o objetivo de combater a inflação que assolava o país. Porém, o congelamento de preços conseguiu amenizar a inflação apenas por pouco tempo, já que a intervenção foi muito brusca e logo fracassou.

Dessa forma, entre os efeitos do Plano Cruzado, podemos citar o desabastecimento de milhares de estabelecimentos no país, a troca da moeda e a manutenção da elevada inflação.