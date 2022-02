História do Brasil: a economia açucareira

Economia açucareira: um dos assuntos de história mais abordados pelas provas

O termo “economia açucareira” é utilizado em referência a um momento específico da economia do Brasil colonial.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de história do Brasil, principalmente dentro dos vestibulares, dos concursos e da prova do ENEM.

Assim, para que você se prepare da melhor forma, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre a economia açucareira.

Economia açucareira: contexto histórico

A economia açucareira esteve presente no Brasil durante o século XVI e parte do século XVII, entre os anos de 1532 e 1654.

No período supracitado, a cana-de-açúcar passou a desempenhar um papel extremamente importante para a economia do Brasil Colônia.

Economia açucareira: a cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar foi o produto escolhido pelos portugueses, que já plantavam o produto na Ilha da Madeira e já estavam associados aos holandeses, os quais eram os responsáveis pelos investimentos pelo transporte e pela distribuição do produto no continente europeu.

Devido à todas as atividades por eles desenvolvidas, os holandeses acabavam ficando com mais de 70% de todos os lucros obtidos, o que permitiu com que eles concentração uma grande quantidade de capital.

Economia açucareira: principais características

Dentre as principais características da economia açucareira no Brasil Colônia, podemos citar quatro principais, que formam o que denominamos de “sistema de plantation”:

Produção que visa exportação

A plantação em grandes latifúndios

O uso de trabalho escravo

O uso da monocultura

Economia açucareira: o Nordeste

Devemos ressaltar que a proximidade com o mercado consumidor da Europa, a elevada produtividade com o uso do solo de massapé e a possibilidade de criação de grandes unidades latifundiárias tonaram o litoral do Nordeste, mais precisamente a região do estado de Pernambuco, a maior produtora de açúcar de todo o Brasil Colônia.

Economia açucareira: sociedade brasileira

A sociedade presente no Brasil ao longo do período em que a economia açucareira esteve em vigor era rural, escravista e com mobilidade social reduzida.

Devemos dizer ainda que o engenho era um dos locais de maior destaque econômico durante o período, uma vez que era o local de refino e preparação do açúcar.