História Geral: a Expansão Marítima Portuguesa

Expansão Marítima Portuguesa: um resumo

O termo “Expansão Marítima Portuguesa” é utilizado para definir os movimentos de ampliação de atividades ao mar que foi realizado pelos portugueses no início da Idade Moderna.

O assunto é abordado com uma frequência muito grande por questões de história geral dos vestibulares, do ENEM e de determinados concursos públicos.

Assim, para que você domine esse assunto, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a Expansão Marítima de Portugal. Confira!

Expansão Marítima Portuguesa: as origens de Portugal

Para compreender o fenômeno da Expansão Marítima Portuguesa, devemos primeiro entender corretamente o processo de formação do Estado Nacional português.

As origens de Portugal remontam aos conflitos denominados de “Guerra de Reconquista Ibérica”, os quais envolveram também aquilo que seria denominado posteriormente de “Espanha”.

As guerras da Reconquista Ibérica eram formadas a partir de campanhas militares de cristãos organizados em pequenos reinos do norte da Península Ibérica. Esses grupos lutavam contra comunidades de islâmicos que estavam instalados no sul e no centro da península.

Podemos dizer que, como um resultado dessa organização, Portugal nasceu como um condado do reino de Leão e se transformaria em uma monarquia independente somente no ano de 1139, sob o comando da dinastia de Borgonha.

Expansão Marítima Portuguesa: a revolução de Avis

Após a morte do último rei da dinastia de Borgonha, em 1383, seguiu-se uma disputa interna para decidir quem assumiria o trono.

D. João, Mestre da Ordem de Avis, era o meio-irmão do falecido rei e foi apoiado por mercadores e por parte significativa da nobreza para assumir o trono. Assim, no ano de 1385, uma nova dinastia seria criada: a dinastia de Avis. Devemos destacar que essa dinastia seria a responsável por conferir para Portugal a primazia na expansão comercial e marítima da Europa.

Expansão Marítima Portuguesa: a participação de Portugal

A expansão marítima portuguesa conheceu o seu início após a revolução de Avis, com a consolidação da monarquia nacional e a ascensão da burguesia mercantil.

É justamente nesse momento que o Estado português passa a buscar novas rotas de comércio que pudessem aumentar o poder da realeza e, ao mesmo tempo, beneficiar os mercadores.

Assim, iniciou-se um empreendimento náutico que buscava encontrar um caminho para o Oriente, contornando o sul da África. A expansão marítima de Portugal resultaria também, como sabemos, na chegada dos portugueses ao território brasileiro.