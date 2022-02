História Geral: a Independência da Índia

Independência da Índia: um resumo completo

O evento conhecido como “Independência da Índia” teve início no século XIX e terminou somente no século XX.

O assunto é muito cobrado por questões de história geral, principalmente em provas como os vestibulares e o ENEM.

Dessa forma, para que você consiga estudar da melhor maneira, o artigo de hoje preparou um resumo completo sobre a Independência da Índia. Confira!

Independência da Índia: introdução

A Independência da Índia começou no ano de 1857, com a Revolta dos Cipaios, e acabou em 1947.

O país conquistou a sua independência após anos de exploração da Inglaterra, que havia colonizado o território indiano (e outros também na mesma região) devido às riquezas naturais do local e seu solo fértil.

Independência da Índia: antecedentes históricos

Apesar de a dominação inglesa ter sido extremamente relevante para os acontecimentos do século XIX e XX, a Índia já havia sido dominada por outros povos anteriormente.

Antes da dominação da Inglaterra, a Índia fazia parte do Império Máuria e foi justamente nessa época surgiu a Rota da Seda: rotas de comércio extremamente relevantes utilizadas durante séculos como uma ligação entre o continente asiático e o europeu.

Após diversas invasões, uma parcela da índia ficou sob o controle de Portugal. Porém, com o enfraquecimento do Império Português no final do século XIX e o fortalecimento político e econômico da Companhia Britânica das Índias Orientais, que havia sido criada pela Inglaterra para consolidar o domínio do país sobre o oriente, a Índia passou a ser oficialmente uma colônia dos ingleses.

A Independência da Índia: a sucessão de eventos

A situação de submissão da Índia aos ingleses exercia uma grande insatisfação no povo indiano, sentimento que provocaria a eclosão da denominada “Revolta dos Cipaios”, no ano de 1857.

A revolta foi reprimida pelas tropas inglesas. Porém, uma consequência extremamente importante do fim do conflito foi a extinção da Companhia Britânica das Índias Orientais. Com isso, a Inglaterra passou a controlar a sua colônia de forma direta, sem intermediários.

Apesar de uma relativa evolução no sistema político com reformas promovidas pelos ingleses após a revolta, os indianos continuavam a exigir liberdade e autonomia política.

A Independência da Índia: consolidação

A luta pela independência foi fortalecida depois da Segunda Guerra Mundial e passou a contar com o apoio do líder Mahatma Gandhi, que ficou conhecido por conduzir a luta pela independência de forma pacifica.

Muitas ações aconteceram até que a independência fosse oficialmente alcançada em 15 de agosto de 1947. Jawaharlal Nehru se tornaria o primeiro-ministro da Índia e Gandhi continuaria o seu trabalho de união dos grupos religiosos até a sua morte em 1948.