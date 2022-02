História Geral: a Invenção da Imprensa

A Invenção da Imprensa: um resumo completo

O fenômeno conhecido como “Invenção da Imprensa” revolucionou toda a forma de comunicação e de impressão da Idade Moderna.

Como você pode imaginar, o assunto é cobrado com uma enorme frequência em questões de história dentro das principais provas do país, com um destaque para o ENEM e os vestibulares.

Assim, para que você se prepare de forma adequada, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a invenção da imprensa.

A Invenção da Imprensa: introdução

O evento conhecido como “Invenção da Imprensa” possui como figura principal a de Johannes Gutenberg, que viveu entre os séculos XIV e XV.

Gutenberg foi o responsável por inventar, por volta do ano de 1430, a máquina de impressão em tipos móveis, que ficaria conhecida como “imprensa” ou somente “prensa”.

A Invenção da Imprensa: consequências

A invenção da imprensa representa um fenômeno de extrema importância para a história da humanidade, uma vez que foi o responsável por provocar o processo de aceleração da produção de livros. Com isso, a divulgação dos mesmos seria possível em escalas muito maiores, possibilitando a divulgação de ideias e de temas por todo o continente Europeu e, posteriormente, além dele também.

Com a invenção da imprensa, não seria mais necessário realizar o processo artesanal de cópia dos livros, que era feito pelos chamados “monges copistas”. Agora, seria possível realizar cópias de livros de forma muito mais rápida, mecanizada e efetiva.

A Invenção da Imprensa: a Reforma Protestante

A invenção da imprensa causaria um grande impacto dentro da denominada “reforma protestante”, que aconteceu no início do século XVI. Isso porque, a difusão dos ideais protestantes de Martinho Lutero só foi possível por meio da distribuição em larga escala de panfletos impressos.

Ainda dentro do contexto da reforma protestante, a imprensa também contribuiria para o fenômeno da tradução da Bíblia para o alemão, que foi realizado por Lutero e impactou diretamente a história das religiões na Europa.

Com essa tradução, mais pessoas passaram a ser capazes de ler a Bíblia, que anteriormente estava disponível somente em Latim. Assim, com o aumento da demanda, as máquinas de Gutenberg foram utilizadas para suprir as necessidades de todo e divulgar cópias das Bíblias em alemão.