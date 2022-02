História Geral: o Concílio de Trento

O Concílio de Trento: um resumo sobre o evento

O termo “Concílio de Trento” é utilizado em referência a um dos eventos mais importantes da história da Cristandade.

Dessa maneira, não é de se surpreender que o evento seja tão abordado por questões de história geral dentro das provas mais importantes do país, como os vestibulares e a prova do ENEM.

Assim, para que você possa garantir um bom desempenho na sua prova, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Concílio de Trento.

O Concílio de Trento: introdução

O Concílio de Trento foi um concílio, ou seja, um conselho que aborda um importante tema de cunho religioso, que aconteceu na cidade italiana de Trento. O evento acontece entre os anos de 1545 e 1563.

Durante a Idade Média, podemos dizer que a Igreja Católica organizou uma grande quantidade de concílios para discutir sobre temas muito relevantes. O Concílio de Trento, convocado pelo papa Paulo III, foi o décimo nono concílio organizado pela Igreja Medieval.

O Concílio de Trento: os papas

O Concílio de Trento foi convocado pelo papa Paulo III, no ano de 1546. Porém, ao longo de seus 18 anos de duração, o concílio seria guiado por outros papas em seus anos posteriores. São eles: papa Júlio III, papa Paulo IV, papa Pio V, papa Gregório XIII e papa Sisto V.

O Concílio de Trento: reafirmação dos dogmas

O Concílio de Trento foi o responsável pela reafirmação dos dogmas da fé católica, que haviam sido questionados pelas recém-criadas doutrinas durante as Reformas Religiosas, como o calvinismo e o luteranismo.

Dentre os dogmas reafirmados pela Igreja, podemos citar a autoridade do próprio papa, o culto aos saltos e os sete sacramentos.

O Concílio de Trento: causas

Podemos dizer que o Concílio de Trento foi convocado devido aos rumos que as Reformas Religiosas estavam tomando durante a Idade Moderna. Isso porque, as doutrinas protestantes estavam se expandindo pela Europa e, com elas, também os questionamentos à Igreja e à fé católica.

Assim, o papa Paulo III e demais membros do alto clero decidiram reafirmar os dogmas da Igreja e a disciplina eclesiásticas, os quais haviam sido duramente criticados. Decidiu-se que a reafirmação e as discussões sobre o contexto histórico da época aconteceriam em um concílio na cidade de Trento, que se localiza no norte da Itália.

Assim, por meio da reunião, os membros da Igreja buscaram adaptar os seus próprios dogmas à nova realidade europeia e moderna.

Por fim, podemos dizer que, justamente por ter sido convocado como uma “resposta” para as Reformas Religiosas que aconteciam na época, o Concílio de Trento ficou conhecido como “Concílio da Contrarreforma”.