História Geral: o Estado Moderno

Estado Moderno: aquilo que você precisa saber

O termo “Estado Moderno” é muito utilizado dentro da disciplina de história para definir um tipo de organização política que surgiu no século XV.

O tema é cobrado por muitas questões de história em todo o país, principalmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Assim, para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o Estado Moderno. Confira!

Estado Moderno: definição

O Estado Moderno, também denominado de Estado Nacional, é um modelo político que passou a ser utilizado na Europa depois do fim do feudalismo.

Ainda, o surgimento do Estado Moderno e a sua modelação estão associados também à ascensão da burguesia em diferentes pontos da Europa.

Estado Moderno: recorte histórico

Podemos afirmar que o Estado Moderno surgiu na primeira metade do século XV e se consolidaria ao longo de mais de 3 séculos.

O fim da Idade Moderna marca também o fim do Estado Moderno e, consequentemente, do absolutismo que nele era empregado. Assim, podemos concluir que a Queda da Bastilha, evento parte da Revolução Francesa, e as suas consequências marcam o fim do Estado Moderno.

Estado Moderno: fases

O Estado Moderno europeu passou por um longo período de transformações e de mudanças, que fazem com que o mesmo possa ser dividido em três grandes fases:

A fase absolutista

A fase liberal

A fase democrática

Cada uma dessas fases seria caracterizada por um tipo de governo e características específicas. Porém, existem características que são gerais e comuns à todas as fases. Vamos conferir, a seguir, quais são elas.

Estado Moderno: características gerais

União entre a Igreja e a Monarquia

Desigualdade social baseada na concentração de privilégios por parte do clero e da nobreza

Intensa atividade burguesa na sociedade

Presença de um sistema monetário unificado para cada Estado Moderno

Nacionalismo (e ideias nacionalistas)

Governo centralizado

Sistema administrativo centralizado

Presença da figura de um monarca

Estado Moderno: o caso de Portugal

Portugal passou por uma precoce formação de seu Estado Nacional, fazendo com que o país seja caracterizado por ter sido o primeiro de toda a Europa a testemunhar o nascimento do Estado Moderno.

Dentre as características que permitiram essa condição de Portugal, podemos citar a Guerra da Reconquista e a Revolução de Avis.