História Geral: o Metalismo – Notícias Concursos

Metalismo: aquilo que você precisa saber

O termo “metalismo” é utilizado em referência à uma das principais características do Mercantilismo, sistema empregado pelos Estados Nacionais Europeus durante a Idade Moderna.

Dessa forma, para que você consiga alcançar um bom resultado nas suas provas e responder as questões corretamente, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o metalismo.

Metalismo: introdução

Como mencionado, o metalismo era uma das principais medidas empregadas pelos Estados europeus que adotavam o mercantilismo como sistema.

A principal função do metalismo era medir a riqueza de uma nação por meio do acúmulo de metais preciosos, com um destaque para a prata e o ouro.

O metalismo também era conhecido como bulionismo, palavra que descende do termo “bullion” da língua inglesa, que pode ser traduzido como “ouro” ou “barras de ouro”.

Metalismo: a riqueza de uma nação

Como mencionado, o bulionismo era utilizado para medir a riqueza de uma nação de acordo com a quantidade de metais preciosos que a mesma possuía em seus cofres. Assim, pela lógica desse sistema, quanto mais metais, mais estabilidade econômica, o que consolidaria esse país como uma potência na Idade Moderna.

É justamente essa característica do metalismo que fez com que os Estados Nacionais europeus iniciassem, na Idade Moderna, uma corrida por metais preciosos, principalmente nas colônias do Novo Mundo.

Metalismo: contexto histórico

O bulionismo surgiu entre os séculos XVI e XVIII, no auge da Idade Moderna. É importante lembrar que o metalismo surgiu precisamente na época em que o Absolutismo vigorava na maior parte dos Estados Nacionais do continente europeu.

Os países da Península Ibérica se destacaram entre os séculos XVII e XVIII devido à presença de uma grande quantidade de metais preciosos nas colônias americanas. No caso de Portugal, o ápice do bulionismo aconteceria no século XVIII, com a descoberta de ouro e outros metais preciosos em Minas Gerais.

Metalismo: uso dentro da política mercantilista

Durante a Idade Moderna, o bulionismo foi utilizado em relação ao mercantilismo. Isso porque, os metais preciosos acumulados pelas nações europeias podiam ser utilizados como moedas de troca dentro das relações comerciais mercantilistas.