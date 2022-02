História se repete? Arthur Aguiar vira alvo no ‘BBB 22’ e web dispara: ‘Nova Juliette’

Pelo andar da carruagem no “BBB 22” talvez falte pouco tempo para Arthur Aguiar aparecer pelos cantos da casa cantando “Deus me Proteja”, do Chico César, e voltando de paredões decisivos.

Após o jogo da discórdia iniciado na noite da última segunda-feira (7), o ator entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter após ser o segundo participante que mais recebeu plaquinhas na dinâmica.

Antes disso, no último domingo (6), Arthur foi indicado direto ao paredão pela líder Jade, que anteriormente havia assegurado o ator de que não votaria nele e o único risco que ele corria era ser votado pela casa.

Os internautas, rapidamente fizeram um paralelo entre sua história na casa mais vigiada do Brasil com a de Juliette, que também sofreu “perseguição” por parte dos confinados na edição anterior.

“Em 3 meses a Juliette não sofreu o que Arthur Aguiar sofreu nessa noite”, pontuou um usuário. “Gente o pessoal da casa tá construindo uma narrativa pra o Arthur ser a próxima Juliette”, escreveu outro.

Confira: