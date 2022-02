Homem apresenta sinais de surto psicótico, apedreja ônibus e deixa feridos na Barra

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Homem apresentou sinais de surto psicótico e começou a apedrejar ônibus, que resultou em várias pessoas feridas na Avenida Oceânica, na orla da Barra, em Salvador. Situação aconteceu no final da tarde de sábado (12), e, entre os machucados está uma criança de 5 anos.

As testemunhas contaram à polícia que, de primeira, se tratava de uma tentativa de assalto ao meio de transporte. Assim que os policiais militares chegaram ao local, eles viram que se tratava de dano ao patrimônio, após um homem apresentar sinais de ‘surto’.

O rapaz apedrejou o ônibus que fazia a linha Mata Escura/Barra. Na situação, passageiros do veículo e pessoas que passavam no local no momento ficaram feridas. O homem foi levado para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas ou sobre o homem, se ele foi detido ou liberado, neste domingo (13).