Homem denuncia abordagem policial e acusação de roubo em shopping de Salvador

O assistente administrativo Emerson Magalhães, de 37 anos, denunciou uma abordagem policial e uma acusação de roubo em uma loja de um shopping de Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, a vítima foi questionada por dois homens que se apresentaram como policiais e pediram para revistá-lo do lado de fora do centro de compras, localizado no bairro Cabula.

Após o ocorrido, Emerson registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil, que investiga o caso. Além disso, ele entrou em contato com a Defensoria Pública da Bahia e com um processo no Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Tudo aconteceu no dia 29 de janeiro. De acordo com Emerson, na abordagem, o homem disse que tinha recebido uma denúncia de que uma pessoa, parecida com ele, furtou produtos em uma das lojas. Ele tentou evitar a abordagem ao falar que tinha as notas fiscais dos produtos e que elas estavam nas sacolas que segurava, mas o homem insistiu em revistá-lo.

“Não, não, não quero ver nota fiscal não’. Começaram a remexer os sacos, tiraram as caixas, na intenção de olhar se tinha alguma peça”, relembrou Emerson ao G1.

Emerson, então, questionou se a abordagem era correta e disse que se sentia constrangido. “O outro rapaz, que estava com ele e disse ser policial também, ficou na retaguarda observando. Depois fez um sinal de como mandasse deixar pra lá”, detalhou a vítima.

A vítima só foi liberada somente depois que os homens reviraram tudo e concluíram não ter encontrado o ‘item perdido’. Além disso, o homem pediu de que o assistente administrativo não contasse o ocorrido para ninguém.

“Foi aí que ele [um dos homens] deu um tapa no meu ombro, apertou, e disse a seguinte frase: ‘Tudo bem, está liberado, esqueça isso, vamos ficar por aqui'”.

Ainda de acordo com o G1 Bahia, ainda não há confirmação se o homens eram de fato policiais já que foi dito apenas que eles faziam parte da polícia, sem comprovação de crachá, fardamento ou comprovação profissional.

“Dois senhores, que aparentavam ter uns 60 anos, com porte físico forte, gritaram: ‘polícia, encostem’. Só que eles estavam descaracterizados. Estavam de calça jeans e camisa de manga curta”, disse Emerson ao G1 Bahia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Virtual e a apuração ficará a cargo da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves). A entidade disse ainda que o assistente administrativo será chamado à unidade para conceder informações e todas as providências serão adotadas para contribuir com a elucidação do caso.

‘Olhar acusador’

Minutos antes de deixar o shopping e ser abordado, Emerson Magalhães percebeu que estava sendo observado pelo funcionário de uma loja. O assistente disse que recebeu um “olhar acusador” ao aguardar um amigo que experimentava roupas no provador.

“Eu não liguei, não tenho muito problema quando as pessoas me olham. Só que eu notei que ele se movimentou na intenção de ter uma visão melhor de mim, levantou, foi para trás de onde eu estava sentado”, rememora.

Emerson afirma que após a abordagem dos dois homens, fora do shopping, ele acredita que a denúncia pode ter partido da loja. “Eu acredito que ele foi pegar algum meio de comunicação para falar com alguém. Eu não vi, mas é uma suposição, por causa do que aconteceu comigo”, opina.

Racismo

“Um absurdo, uma tremenda falta de respeito”, ressalta Emerson após a situação. Ele ainda disse que várias pessoas estavam saindo do shopping e não foram revistadas inclusive o amigo dele.

“Foi comigo. Meu amigo, um homem negro, estava comigo e não foi revistado”, alega.

O assistente administrativo afirmou que os homens são contratados por lojas para questionar pessoas suspeitas de furtos no shopping. As abordagens seriam feitas fora do estabelecimento como forma de evitar possíveis repercussões negativas.