Homem é executado a tiros em terminal de ônibus

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros em um terminal de ônibus no bairro da Cidade Universitária, na região do subúrbio de Maceió, no final da tarde dessa segunda-feira (21). O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades policiais. Informações divulgadas através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança…

Secom Maceió

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros em um terminal de ônibus no bairro da Cidade Universitária, na região do subúrbio de Maceió, no final da tarde dessa segunda-feira (21). O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades policiais.

Informações divulgadas através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu no conjunto Village Campestre II, por volta das 17h10.

A PM relatou que a vítima estava no local quando foi abordada por um suspeito não identificado e foi atingida por três disparos de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima, mas no local constatou o óbito. Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram chamados para as realizações dos devidos procedimentos de perícia e recolhimento do corpo.

Após chegada ao local, os policiais militares colheram informações com populares, realizaram rondas pela região, mas não encontraram nenhum suspeito. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).