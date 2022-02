Homem é morto a tiros na Ladeira do Cacau, em Salvador

Um homem morreu na madrugada deste domingo (20) na rua Austricliano, mais conhecida como Ladeira do Cacau, em São Caetano. De acordo com informações da Central de Polícia, Ueslei dos Santos Ribeiro, de 28 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo nas costas e no tórax.

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Sussuarana

Também nesta madrugada, morreu Luiz Carlos Costa dos Santos, de 24 anos. Ele estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia 18 de fevereiro vítima de um espancamento. O crime aconteceu no bairro de Sussuarana. A polícia não tem informações sobre a autoria e a motivação das agressões. O caso segue em investigação.