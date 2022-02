Homem é preso após ameaçar passageiros dentro de ônibus na Ponta Verde

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi detido após ameaçar passageiros dentro de um ônibus que fazia a linha Eustáquio Gomes/Ponta Verde, no final da tarde deste domingo (13), no bairro da Ponta Verde. O suspeito estaria sob efeito de álcool. De acordo com o relato de testemunhas, o suspeito subiu no coletivo…

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi detido após ameaçar passageiros dentro de um ônibus que fazia a linha Eustáquio Gomes/Ponta Verde, no final da tarde deste domingo (13), no bairro da Ponta Verde. O suspeito estaria sob efeito de álcool.

De acordo com o relato de testemunhas, o suspeito subiu no coletivo pela porta traseira e, momentos depois, teria passado e ameaçar alguns passageiros. Nos vídeos repassados à reportagem do Alagoas 24 horas, é possível constatar que o coletivo foi esvaziado, enquanto o acusado – bastante alterado – resistia à abordagem inicial de guardas municipais.

O suspeito foi detido e entregue à custódia de uma equipe da Oplit. Não há informações se houve alguma discussão entre o acusado e o suspeito. A Guarda Municipal confirmou que uma faca foi apreendida com o suspeito.

A coordenadora da Oplit disse que uma vítima registrou boletim de ocorrência por ameaça contra o suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi liberado por volta das 19h.