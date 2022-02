Homem é preso após tirar rouba e exibir órgãos genitais em via pública

Um homem de 43 anos foi preso acusado de ficar pelado e fazer gestos obscenos para populares nas ruas do bairro Nova Esperança, município de Arapiraca, agreste de Alagoas. De acordo com as informações do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), o suspeito teria tirado as roupas e estaria exibindo os órgãos genitais para…

Um homem de 43 anos foi preso acusado de ficar pelado e fazer gestos obscenos para populares nas ruas do bairro Nova Esperança, município de Arapiraca, agreste de Alagoas.

De acordo com as informações do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), o suspeito teria tirado as roupas e estaria exibindo os órgãos genitais para quem passava no local. A população prontamente acionou a polícia e fez a denúncia para as autoridades.

Diante das circunstâncias, o homem foi levado para a Central de Polícia Civil, no bairro Baixão, onde foi feito um Boletim de Ocorrência (B.O) e foram realizados todos os procedimentos cabíveis.