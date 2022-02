Homem é preso depois de arrombar loja para furtar celulares no Tabuleiro

Um homem de 30 anos foi preso nesta quarta-feira, 2, por furto qualificado e arrombamento a uma empresa, localizada no bairro Tabuleiro do Martins. A equipe da Delegacia de Roubos da Capital chegou até o assaltante depois de analisar as imagens de câmeras de segurança da loja. De acordo com informações do delegado Leonam Pinheiro,…

Um homem de 30 anos foi preso nesta quarta-feira, 2, por furto qualificado e arrombamento a uma empresa, localizada no bairro Tabuleiro do Martins. A equipe da Delegacia de Roubos da Capital chegou até o assaltante depois de analisar as imagens de câmeras de segurança da loja.

De acordo com informações do delegado Leonam Pinheiro, o homem havia sido preso no dia 26 de janeiro e liberado em audiência de custódia. Nesta madrugada ele voltou a delinquir. Arrombou o estabelecimento comercial e furtou diversos aparelhos de telefone celular.

Ao ser capturado ele indicou aos policiais onde estava guardando os produtos furtados. Ele disse que pretendia vender para alimentar seu vício em drogas.