Homem é preso em flagrante com mais de meia tonelada de cocaína em Feira de Santana

Foto: Divulgação/PRF



Um homem foi preso, no km 429 da BR-116, com mais de meia tonelada de cocaína na carroceria de uma caminhonete. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante foi realizado no trecho de Feira de Santana no sábado (19). Ao todo, foram 540 kg da droga. Destes, 490 kg estava sob a forma de pasta base e outros 50 kg de cloridrato de cocaína, a forma mais pura encontrada da droga.

Ainda segundo a polícia, a abordagem ao suspeito foi realizada durante uma fiscalização de combate à criminalidade. Ao ser questionado pelos agentes, o condutor apresentou suspeitas após dar respostas consideradas vagas pelos policiais. O teor da conversa não foi divulgado. Em seguida, o veículo foi revistado e a droga encontrada na carroceria, armazenada em fardos.

O suspeito informou que pegou a droga na cidade de Ji-Paraná (RO) e que ganharia uma quantia de R$15 mil para deixá-la na rodoviária de Feira de Santana. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil da cidade.

O motorista responderá pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão. A PRF informa que em pouco mais de uma semana essa é a sexta ocorrência de tráfico de drogas nas rodovias e estradas federais da Bahia.

