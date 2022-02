Homem é preso suspeito de executar adolescente por dívida de tráfico

Foi preso nesta quarta-feira, 23, o homem de 20 anos – que não pode ter a identidade divulgada, devido à Lei de Abuso de Autoridade – apontado como autor do homicídio do adolescente de 15 anos, Anderson Batista do Nascimento, em novembro do ano passado, na parte alta de Maceió. Segundo a Polícia, o crime…

O suspeito foi localizado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sob o comando da delegada Tacyane Ribeiro, no bairro Santos Dumont, onde o crime também aconteceu.

O jovem foi detido no bairro Santos Dumont, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz da 9ª Vara Criminal da Capital. A prisão teve o apoio da P2 do Batalhão de Policiamento de Guardas (BPGd) e FOX IV.

