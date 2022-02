Homem faz idoso refém em casa no bairro Jardim Santo Inácio

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um homem invadiu uma casa na entrada do bairro Santo Inácio, de Salvador, e fez um idoso refém na manhã desta terça-feira (22). De acordo com o Jornal da Manhã, da TV Bahia, o suspeito havia roubado um carro e chegou a colidir o veículo. Ele tentava fugir da polícia pela mata, e na fuga, encontrou a casa do idoso e invadiu. Segundo a Polícia Militar, o sequestrador não conhecia a vítima.