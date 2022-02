Homem investigado por espancar enteado de 2 anos presta depoimento e é liberado

Tiago, como é identificado, se apresentou na sede da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. A Polícia Civil apenas informou que ele está à disposição caso precise ser ouvido novamente.

De acordo com a família do menino, ele se queixava de agressões do padrasto e não queria viajar com a mãe. “Apesar da pouca idade dele, Benjamin era muito esperto, desenvolvido. No dia que a mãe levou ele para Saubara, o próprio Benjamin disse que não era para deixar ele ir, que Tiago batia muito nele”, contou a madrinha do menino, Renata Silva Gomes, 19 anos, ao Correio.