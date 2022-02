Homem que fazia caminhada é arremessado por 30 metros após ser atropelado

Um homem – identificado como Anderson Andrade – que fazia caminhada às margens da rodovia BR 104, em frente ao Sistema Prisional de Alagoas, no bairro Cidade Universitária, foi atropelado por um veículo na manhã deste sábado (26). Testemunhas informaram que a vítima estava andando pelo canteiro da rodovia quando um veículo Peugeot 207, de…

Um homem – identificado como Anderson Andrade – que fazia caminhada às margens da rodovia BR 104, em frente ao Sistema Prisional de Alagoas, no bairro Cidade Universitária, foi atropelado por um veículo na manhã deste sábado (26).

Testemunhas informaram que a vítima estava andando pelo canteiro da rodovia quando um veículo Peugeot 207, de cor branca e placa OXN 7807, o atropelou.

Populares relataram ainda que o motorista do veículo estaria embriagado. O impacto contra a vítima foi forte ao ponto de arremessar o homem há cerca de 30 metros.

A vítima foi atendido consciente e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). O motorista do veículo foi preso após chegada do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).