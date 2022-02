Homens são encontrados algemados e mortos dentro de carro na Via Parafuso

Veículo foi encontrado no KM 20, da rodovia BA 535, a Via Parafuso / Foto: Divulgação / Via Bahia

Três homens foram encontrados mortos dentro de um carro em Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS) na noite de quinta-feira (24). As vítimas foram localizadas por policiais por volta das 19h, algemadas no banco traseiro do automóvel, no KM 20, da rodovia BA 535 (Via Parafuso). Os ferimentos foram provocados por balas de arma de fogo.