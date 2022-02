Hora do sono da beleza? Veja a maneira correta de tirar a maquiagem antes de dormir

Para manter uma pele bonita e saudável é importantíssimo ter uma rotina de cuidados, principalmente antes de dormir, que é o momento em que o rosto entra em maior contato com o tecido grosseiro dos lençóis. Por isso, o iBahia separou um passo a passo para você aprender a remover a sua make da maneira correta. Confira!

1ª passo: lave bem o rosto

Usando um sabonete facial neutro faça a limpeza da pele. Use sempre movimentos circulares, caso ache necessário é bom contar com o apoio de acessórios próprios para a lavagem do rosto, como esponjas de limpeza não abrasivas. Mas lembre-se sempre de manter a mão leve e delicada ao limpar. Caso ache necessário, inclua o uso do demaquilante para garantir que todos os resíduos foram removidos.

2º passo: Tenha maior cuidado com a região dos olhos

A parte do rosto que acaba retendo mais resíduos são os olhos, sendo assim, retire a sombra, delineador e máscara de cílios. Nossa dica é usar um lenço demaquilante ou uma solução bifásica.

3º passo: hidrate a pele

A pele pode ficar mais sensível após a limpeza e muitas horas com a make, por isso a hidratação é um passo de extrema importância. Opte por produtos que devolvam a maciez para o rosto, mas aqueles que possuem a pele oleosa devem procurar um dermatologista para indicar o melhor tipo de creme hidratante.