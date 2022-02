Hübner abre vagas de estágio remunerado pelo país; veja cargos

Fundada em 1980, a Hübner se tornou uma importante fornecedora da indústria automotiva, abastecendo tanto seus sistemistas quanto as montadoras, além de grandes empresas de bens de capital. Visando ampliar a sua equipe, a empresa abriu vagas de estágio na região de Santa de Catarina e Paraná. Confira, a seguir, como se candidatar!

Hübner anuncia oportunidades de estágio em Santa Catarina e Paraná

A empresa divulgou NOVAS oportunidades em um Programa específico dentro da companhia. O Conecta Hübner 2022 é um programa de estágio que visa o crescimento profissional do funcionário, oferecendo a capacitação ao jovem para o mercado de trabalho.

Com duração de um ano e meio (18 meses),a empresa busca profissionais que tenham como diferencial a proatividade e a comunicação, e é de grande importância que exista o alinhamento de valores e propósitos entre o funcionário e o Grupo, além de estarem dispostos a aprender e ensinar, solucionar problemas e pensar em ideias juntos. Confira os cargos ofertados:

Estagiário em Engenharia;

Estagiário em Manutenção;

Estagiário em Qualidade;

Estagiário em Tecnologia da Informação;

Estagiário em Comunicação Corporativa;

Estagiário em Planejamento e Controle de Produção;

Estagiário em Compras e Controladoria.

É necessário estar cursando a partir do 4º período do ensino superior, em áreas como Ciências Contábeis, Comunicação Organizacional, Logística, Administração, Design, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, ou cursando Técnico em Eletromecânica/Mecânica. É de suma importância o domínio no pacote Office.

Como se candidatar

As oportunidades estão divididas nas regiões de Ponta Grossa/PR, Araucária/PR e Blumenau/SC. E para se candidatar é bem simples, basta preencher o currículo profissional do programa Conecta Hübner 2022 através do site de participação.

