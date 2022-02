Hyundai abre novas vagas de emprego no país; veja os cargos

A Hyundai, fábrica automotiva no Brasil, abre novos empregos disponíveis para contratação de profissionais de diferentes áreas de atuação para o estado de São Paulo. Acompanhe todas as funções e mais informações sobre como realizar o cadastramento, abaixo!

Hyundai anuncia oportunidades para São Paulo

A Hyundai está entre as maiores fabricantes automotivas do mundo. No Brasil, atua desde o ano de 2012 com unidades localizadas no estado de São Paulo, e é conhecida pela fabricação dos modelos HB20.

Confira as oportunidades para se inscrever na companhia, com funções exclusivas para candidatos PCD:

Especialista em Desenvolvimento e Treinamento;

Analista Administrativo (exclusivamente para PCD);

Analista de Desenvolvimento e Pesquisa;

Analista de Planejamento Financeiro (Júnior);

Analista de Administração de Pessoal;

Ajudantes de Produção (Técnico em Química);

Analista de Desenvolvimento da Rede – Concessionárias (Sênior);

Analista de Remuneração e Benefícios;

Supervisor de Innovation e TI Digital;

Ajudante de Produção (exclusivamente para PCD);

Eletricista de Manutenção;

Analista de Custos;

Analista de Compras Técnicas (Sênior);

Analista de Vendas – Distribuidor (Pleno);

Analista de Relações com Empregados.

Todas as funções exigem experiência prévia, além de conhecimentos e qualificações próprias de cada vaga. Todas as informações sobre os requisitos estarão disponíveis para consulta através do link de inscrição.

Como realizar sua candidatura

Para ocupar uma das oportunidades disponíveis pela Hyundai, os profissionais que atenderem aos requisitos podem realizar sua candidatura através do link de participação.

A companhia cultua com a inclusão e diversidade em todas as áreas de atuação, oferecendo oportunidades exclusivas para candidatos PCD, negros, mulheres e LGBTQIA +, independente de gênero, cor, crenças ou raças.

