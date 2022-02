Icatu Seguros abre NOVOS empregos; veja funções e regiões

A Icatu Seguros é uma das maiores seguradoras de Capitalização e Previdência no Brasil e está com novas vagas de emprego disponíveis para várias áreas de atuação, além de exigirem diferentes níveis de experiência. Veja as oportunidades e como realizar sua candidatura, a seguir!

Icatu Seguros anuncia vagas de emprego em estados brasileiros

A Icatu Seguros é uma das maiores seguradoras de Capitalização e Previdência no Brasil, e está pelo sétimo ano consecutivo entre as melhores companhias para trabalhar no país. Acompanhe as vagas disponíveis para se candidatar:

Assessores Comercial de Investimentos;

UX Researcher (Senior);

UX Designer (Senior);

Banco de Talentos (exclusivamente para PCD);

Analistas de Marketing (Pleno – Analytics);

Gerente Comercial Regional;

Analista de Planejamento Comercial (Júnior);

Desenvolvedor;

Assessores Comerciais;

Desenvolvedores;

Analista de Segurança da Informação (Sênior);

Analista de Projetos;

Estágios;

Atuários (Júnior);

Assessores Comerciais Comissionados;

Assistente Administrativo (exclusivamente para PCD);

Analista de Sistemas (Sênior);

Designer de Serviços Inovação;

Consultor de Gestão Continuidade do Negócio;

Analistas de Sistemas (Pleno);

Analistas de Sistemas Sênior e Pleno;

Arquiteto de Soluções (Sênior);

Arquiteto de Software (Sênior);

Consultor Arquiteto de Soluções;

Desenvolvedor Oracle;

Consultores de TI.

Como se inscrever

Para os profissionais interessados em alguma oportunidades da empresa Icatu Seguros, deverão realizar seu cadastro de forma online através do site de inscrição. Algumas oportunidades estão disponíveis para atuação em Home Office.

Além da remuneração, os selecionados terão benefícios que podem incluir plano odontológico e médico, participação de lucros, gympass, home office, cesta de natal, seguro de vida, convênio com farmácias, auxílio academia e horários flexíveis.

