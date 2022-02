Idade Média: resolução comentada de 3 questões

Idade Média: resolução comentada de 3 perguntas

Todos nós sabemos que a Idade Média foi muito importante para a história da humanidade devido à uma série de motivos.

Dessa forma, não é de se surpreender que questões sobre o período sejam tão frequentes em provas de história geral, principalmente dentro do ENEM e dos vestibulares.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe a análise de 3 questões de vestibulares importantes do país. Vamos conferir!

Questão – O Grande Cisma

(Fuvest) Do Grande Cisma sofrido pelo cristianismo no século XI, resultou:

a) o estabelecimento dos tribunais da Inquisição pela Igreja católica.

b) a Reforma protestante, que levou à quebra da unidade da Igreja católica na Europa Ocidental.

c) a heresia dos albigenses, condenada pelo papa Inocêncio II.

d) a divisão da Igreja em católica romana e ortodoxa grega.

e) a Querela das Investiduras, que proibia a investidura de clérigos por leigos.

Análise – O Grande Cisma

A questão do vestibular da Fuvest aborda um evento muito importante da Idade Média: o Grande Cisma, também conhecido como Cisma do Oriente.

A alternativa correta é a alternativa D, que indica corretamente a principal consequência do Grande Cisma, isto é, a divisão da Igreja Católica em duas igrejas: a Igreja Católica Apostólica Romana, no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, que se concentrava principalmente no Império Bizantino.

Questão – Arte do século XII

(Vunesp) A partir do século XII, em algumas regiões européias, nas cidades em crescimento, comerciantes, artesãos e bispos aliaram-se para a construção de catedrais com grandes pórticos, vitrais e rosáceas, produzindo uma “poética da luz”, abóbadas e torres elevadas que dominavam os demais edifícios urbanos. O estilo da arte da época é denominado:

a) renascentista

b) bizantino

c) românico

d) gótico

e) barroco



Análise – Arte do século XII

A questão do vestibular da Vunesp é considerada interdisciplinar, já que envolve conhecimentos da área de história e da área de história da arte.

A resposta para a questão é o item D, que identifica corretamente o estilo de arte do século XII, caracterizado pela presença de grandes portais, uso abundante de vitrais e presença de muita luz, com o estilo gótico.

Questão – Corporações de ofício

(Vunesp) Sobre as associações de importantes grupos sociais da Idade Média, um historiador escreveu:

“Eram cartéis que tinham por objetivo a eliminação da concorrência no interior da cidade e a manutenção do monopólio de uma minoria de mestres no mercado urbano”. (Jacques Le Goff, A civilização do Ocidente medieval.)

O texto caracteriza de maneira típica

a) as universidades medievais

b) a atuação das ordens mendicantes

c) as corporações de ofício

d) o domínio dos senhores feudais

e) as seitas heréticas



Análise – Corporações de ofício

A questão do vestibular da Vunesp aborda uma das mais importantes associações de toda a Idade Média, que surge a partir de transformações dentro das relações comerciais e econômicas dentro da sociedade medieval: as corporações de ofício.

Dessa maneira, a alternativa correta é a alternativa C.