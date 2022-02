Ideal para o verão: aprenda a fazer ceviche de banana da terra

No calor forte do verão, o que muitas vezes procuramos são comidas refrescantes. O ceviche é um dos principais pratos quando o assunto é trazer frescor. E é possível reproduzi-lo em casa, de maneira prática e deliciosa. Confira receita:

Pique as bananas em cubos e misture com a cebola, o pimentão, o tomate, a salsinha e o coentro. Pique a pimenta dedo-de-moça em pequenos cubos. Misture o suco de limão e com o azeite e o sal. Envolva cuidadosamente os ingredientes, adicione a pimenta e sirva! ​