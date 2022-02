Idosa de 103 anos é agredida durante assalto no sul da Bahia

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Um idosa, de 103 anos, foi agredida durante um assalto na zona rura da cidade de Iaçu, que fica no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na quarta-feira (2), na Fazenda Vieira, no povoado de Mendes. O suspeito invadiu o local para roubar e bateu na idosa. Ela ficou com hematomas no rosto e nos braços.

De acordo com o G1 Bahia, a Polícia Militar foi acionada e localizou o homem, de nome não revelado, em uma motocicleta. Houve perseguição, mas o veículo do suspeito colidiu com a viatura e ele foi preso.

Ainda segundo a PM, o suspeito estava com um revólver calibre 32, três celulares e munições. Ele foi apresentado na delegacia de Iaçu, e foi autuado em flagrantes por roubo, porte ilegal de arma, e lesão corporal. A Polícia Militar ainda afirmou que o havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.