Idosa sofre golpe de R$ 25 mil em caixa eletrônico de supermercado em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia Uma idosa foi vítima de um golpe financeiro quando estava em um caixa eletrônico, na última segunda-feira (7), dentro de um supermercado no bairro de Armação, Orla da capital baiana . De acordo com informações da TV Bahia, imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação.

A aposentada, identificada como Sônia Isabel, tem dificuldades com o equipamento e pede ajuda a uma mulher. A suspeita começa a realizar a transição e troca de cartão com a idosa. O homem ao lado, também está envolvido no golpe e distrai a vítima durante a troca de cartões.

Em entrevista à TV Bahia, a vítima contou ainda que foi induzida a fazer operações no equipamento para que a mulher conseguisse ver a senha bancária, enquanto ela digitava os números no caixa. No vídeo, a mulher aparece posicionada atrás da aposentada, com um telefone celular na mão, observando as ações. O prejuízo foi R$ 25 mil em um empréstimo fraudulento.

A idosa só percebeu o crime quando chegou em casa. Ela chegou a entrar em contato com o banco da qual é correntista, mas não conseguiu resolver o problema e procurou a polícia. Na manhã desta terça (8), ela foi até a 9ª Delegacia Territorial, na Boca do Rio, para prestar queixa.