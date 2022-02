Idoso atinge colmeia com trator e morre após ataque de abelhas em Itiruçu

Um idoso de 60 anos morreu após ser atacado por abelhas, na terça-feira (1°), na cidade de Itiruçu, no sudoeste da Bahia. As informações são do g1 Bahia.

O caso aconteceu por volta das 16h30, na fazenda do amigo da vítima, que também foi atacado. O outro homem foi levado para o Hospital de Itiruçu e está em observação, segundo informações do g1 Bahia.

De acordo com Nino Mota, Renato pulou do trator e tentou fugir das abelhas, mas não conseguiu evitar as picadas e morreu no local. Não há informações sobre velório e sepultamento.