Idoso de 121 comemora aniversário com bolo temático: ‘Terror do INSS’

Imagina chegar aos 121 anos, com lucidez e saúde? É o caso do aposentado Andrelino Vieira da Silva, que vive em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Para comemorar a data marcante, a neta dele, a supervisora contábil Janaina Lemes de Souza, de 36 anos, resolveu encomendar um bolo especial. O doce teve o tema “O terror do INSS”.