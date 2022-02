IEL abre vagas de emprego; veja cargos disponíveis

A IEL, entidade integrante da Firjan, está à procura de novos funcionários em diversas áreas e setores. Neste artigo, explicaremos quais as vagas disponíveis e como se inscrever. Confira Abaixo, as oportunidades ofertadas pela empresa!

IEL anuncia oportunidades de emprego

A IEL foi criada em 1969, com o intuito de disponibilizar o conhecimento acadêmico dentro das grandes empresas, sendo a favor do empreendedorismo e incentivando projetos inovadores. Veja, a seguir, os requisitos e as vagas disponíveis:

Consultor Comercial : Possuir CNH B; disponibilidade para viagens eventuais e ter experiência com CRM; Experiência em elaboração de relatórios, e na área de bens de consumo não duráveis;

: Possuir CNH B; disponibilidade para viagens eventuais e ter experiência com CRM; Experiência em elaboração de relatórios, e na área de bens de consumo não duráveis; Auxiliar de Expedição : experiência com frigoríficos;

: experiência com frigoríficos; Auxiliar de Higienização : experiência com frigoríficos;

: experiência com frigoríficos; Auxiliar de Produção : Ter experiência em frigorifico;

: Ter experiência em frigorifico; Auxiliar de Compras : Interpretação e leitura de desenho técnico mecânico;

: Interpretação e leitura de desenho técnico mecânico; Programador e Operador de Centro de Usinagem: Interpretação e leitura de desenho técnico mecânico; Conhecimento e experiência em programação 3D, preferencialmente no GibbsCam; Conhecimento em SolidWorks; Experiência na área e boa comunicação.

Todas as oportunidades citadas são para atuar no estado de Minas Gerais. É de suma importância o comprometimento e a pontualidade com a empresa, a boa comunicação é necessária e a proatividade e experiência irão te fornecer vantagens na hora de se candidatar.

Veja também: Ame Digital tem vagas de emprego para Trainee; veja cargos

Como se inscrever

Para se candidatar, o profissional deve atender aos requisitos mínimos e preencher o currículo profissional através do site de inscrição, atentando-se aos campos obrigatórios.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!