IF Baiano oferta 860 vagas em 22 cursos de graduação no Sisu 2022

No dias 15 a 18 deste mês, acontecem as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que garante vaga nas universidades e institutos federais. O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) é uma das instituições participantes e está disponibilizando 860 vagas em cursos de graduação para ingresso em 2022.

Podem concorrer as vagas do Sisu, os estudantes que fizeram as provas da edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, no site do Sisu no prazo determinado.

Candidatos aos cursos de graduação via SiSU podem optar por concorrer pelo sistema de reserva de vagas. O IF Baiano destina 76,67% das vagas para pretos, pardos e indígenas, o que equivale a 430 vagas, e 8,65 % para pessoas com deficiência, 42 vagas.

O resultado da Chamada Regular, com a lista de candidatos aprovados, está prevista para 22 de fevereiro de 2022, e será disponibilizado no site do SiSU e do IF Baiano. Após o resultado, orientações para matrícula serão divulgadas no site.

Para estudar no IF Baiano, há vagas para 22 cursos, oferecidos em 10 campi da instituição, localizados em Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença. A instituição dispõe de cursos de graduação nas modalidades de licenciatura, bacharelado e tecnólogo em diferentes áreas do conhecimento.

Confira os cursos e a quantidade de vagas disponíveis no SiSU 2022:

Campus Bom Jesus Da Lapa

Gestão da Tecnologia da Informação (40 Vagas)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (30 Vagas)

Tecnólogo em Gastronomia (40 Vagas)

Licenciatura em Química (40 Vagas)

Agroindústria (40 Vagas)

Engenharia Agronômica (40 Vagas)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 Vagas)

Ciências Biológicas (40 vagas)

Sistemas de Informação (40 Vagas)

Licenciatura em Ciências Biológicas (40 Vagas)

Licenciatura em Geografia (40 vagas)

Bacharelado em Zootecnia (40 vagas)

Campus Senhor do Bonfim

Ciências Agrárias (40 vagas)

Ciências da Computação (40 vagas)

Ciências Biológicas (40 vagas)

Gestão de Cooperativas (40 vagas)

Engenharia Agronômica (40 vagas)

Engenharia de Alimentos (40 vagas)

Gestão de Turismo (40 vagas)