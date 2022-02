IFAC: resultado final do Vestibular 2022/1 está disponível

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) divulgou na tarde de ontem (24) o resultado final do Processo Seletivo de Cursos Superiores 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados do Vestibular 2022/1 via Enem no site do IFAC.

Os convocados na 1ª chamada devem realizar as matrículas presencialmente, conforme determina o edital específico. O cadastro acadêmico deve ser feito no período de 25 de fevereiro a 4 de março, nos locais e horários especificados.

O cronograma das matrículas, a lista e documentos necessários e as demais orientações podem ser consultadas no edital.

Como foi o Vestibular 2022/1?

A classificação dos candidatos do Vestibular 2022/1 foi feita exclusivamente por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, o IFAC aceitou as notas das edições do Enem ocorridas entre os anos de 2010 e 2021.

A oferta total do Instituto é de 520 vagas para o Vestibular 2022/1 via notas do Enem. Ainda de acordo com o edital, as vagas são para cursos de graduação dos campi de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Do total das vagas, 50% está reservada para candidatos que fizeram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas; alunos de baixa renda e pessoas com deficiência (PcD), conforme define a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12).

