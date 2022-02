IFB: termina hoje período de inscrição do Vestibular 2022/1 via Enem

O Instituto Federal de Brasília (IFB) encerra neste domingo, dia 13 de fevereiro, o período de inscrição do Vestibular 2022/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Os interessados devem realizar as inscrições por meio do site de Processo Seletivo do IFB. Podem realizar a inscrição os estudantes que tenham feito uma das edições do Enem de 2017 a 2021.

Conforme indica o edital, a classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir do desempenho dos estudantes no Enem, portanto o Instituto não vai aplicar provas. No ato de inscrição, os candidatos devem indicar com qual edição do Enem desejam participar da seletiva.

Vagas do Vestibular via Enem

A oferta total do IFB para o Vestibular 2022/1 via Enem é de 270 vagas para o campus de Brasília. Metade das vagas está reservada segundo estabelece a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), ou seja, para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

As vagas são para os seguintes cursos de graduação: Tecnologia em Gestão Pública (140); Tecnologia em Sistemas para Internet (60); Tecnologia em Eventos (40); e Licenciatura em Dança (30). A seleção para os demais cursos será feita através do SiSU 2022/1.

Resultado

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado final do Vestibular 2022/1 via Enem, com a lista de convocados na 1ª chamada, está prevista para o dia 4 de março. Os aprovados em 1ª chamada devem realizar as matrículas entre os dias 7 e 9 de março.

Veja mais informações sobre o processo seletivo no site do IFB.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFT divulga 2ª chamada do Vestibular 2022/1; saiba mais.