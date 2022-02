IFCE ofertará mais de 3 mil vagas na 1ª edição do SiSU 2022

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) divulgou a oferta de vagas para o 1º processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com termo de adesão, a oferta do IFCE será de 3.225 vagas em 187 cursos de graduação.

As oportunidades são para 28 unidades de ensino do IFCE em todo o estado: Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Paracuru, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.

De acordo com o termo de adesão, 1.595 vagas serão para a seleção em ampla concorrência. Outras 1.630 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Desse modo, 1.630 vagas são para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública. Há percentual para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos, e indígenas e para pessoas com deficiência.

A seleção do SiSU 2022/1 será feita a partir do desempenho dos inscritos no Enem 2021. Desse modo, poderão participar do processo seletivo os estudantes que tenham feito as provas do Enem 2021, que não tenham zerado a prova de redação e que não tenham feito o exame na condição de “treineiros”.

Período de inscrição

O período de inscrição da 1ª edição do SiSU 2022 será do dia 15 ao dia 18 de fevereiro, conforme estabelecido pelo MEC. A divulgação do resultado, feita em uma única chamada regular, está prevista para o dia 22 de fevereiro.

As demais convocações serão feitas exclusivamente pelas universidades, por meio da lista de espera. Desse modo, os candidatos que não forem aprovados em nenhuma das duas opções de curso na chamada única poderão manifestar interesse na lista de espera, do dia 22 de fevereiro a 8 de março.

